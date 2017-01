Florence, aide soignante en devenir

Notre merveilleuse exploration de la sphère des blogs de bon goût se poursuit aujourd'hui avec Florence, «Soignante en devenir», après moult autres métiers, et devenue récemment lanceuse d'alerte, puisqu'elle est à l'origine du #SoutifGate, cette affaire qui préoccupe dernièrement tous les médias importants à travers le monde. Notons que l'interview a été préparée avant cette pénultième reconversion professionnelle de Florence, preuve s'il en manquait encore du talent aigu de Maître Roger, notre bienaimé rédacteur suprême, pour découvrir les talents. Notons aussi les lectures d'infini bon goût qui sont les siennes, et il faudra donc que les deux blogueurs cités non encore interviewés se manifestent au plus vite pour satisfaire notre soif de connaissance de la blogosphère toujours plus grande.